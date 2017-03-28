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Indians notebook

Indians name Shawn Armstrong to Opening Day bullpen; Brewers 13, Indians 12

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 28, 2017 - 08:33 PM | Updated: March 29, 2017 - 02:01 PM
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Cleveland Indians relief pitcher Shawn Armstrong delivers against the Chicago White Sox during the eighth inning of a game, Sept. 19, 2015, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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