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Indians not surprised to be underdogs, look to carry ALDS experience into ALCS

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 13, 2016 - 08:44 PM | Updated: October 14, 2016 - 01:05 PM
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Cleveland Indians manager Tito Francona rides his scooter as he leaves Progressive Field in Cleveland Friday following the team's workout to prepare for the American League Champion Series against the Toronto Blue Jays. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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