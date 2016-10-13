Indians not surprised to be underdogs, look to carry ALDS experience into ALCS

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBCeSBub3csIHRoZSBJbmRpYW5zIGFyZSB1c2VkIHRvIGl0LiBPZGRzLW1h
a2VycyBoYXZlIGhhZCB0aGUgSW5kaWFucyBkb3duIGFuZCBvdXQgc2luY2UgdGhlIGxvc3NlcyB0
byB0aGUgc3RhcnRpbmcgcm90YXRpb24uIDwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFucyB3ZXJlIGV4cGVjdGVk
IHRvIGdldCB0aGUgTm8uIDMgc2VlZC4gVGhlbiB0aGV5IHdlcmUgc3VwcG9zZWQgdG8gbG9zZSBp
biB0aGUgQW1lcmljYW4gTGVhZ3VlIERpdmlzaW9uIFNlcmllcyB0byB0aGUgQm9zdG9uIFJlZCBT
b3guIDwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIHdpdGggZ29vZCByZWFzb24gdGhhdCB0aGlzIGhhcyBiZWVu
IHRoZSBjYXNlLiBDYXJsb3MgQ2FycmFzY28gYW5kIERhbm55IFNhbGF6YXIgYXJlIGFtb25nIHRo
ZSBiZXN0IHBpdGNoZXJzIGluIHRoZSBBbWVyaWNhbiBMZWFndWUsIGFuZCBsb3NpbmcgYm90aCAm
IzgyMTI7IGFsb25nIHdpdGggTWljaGFlbCBCcmFudGxleSAmIzgyMTI7IHdlcmUgc2V2ZXJlIGJs
b3dzIHRvIHRoZSByb3N0ZXIuIDwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFucyBoYXZlIHBlcnNldmVyZWQsIGJ1
dCB0aGUgb2RkcyBoYXZlIHN0YXllZCByb3VnaGx5IHRoZSBzYW1lLiBPciwgYXQgbGVhc3QsIHRo
ZXkmIzgyMTc7cmUgc3RpbGwgd2VpZ2h0ZWQgdGhlIG90aGVyIGRpcmVjdGlvbi4gUGVyIEJvdmFk
YSwgdGhlIEJsdWUgSmF5cyAoMjAvMjkpIGVudGVyIHRoZSBBTENTIGFzIHRoZSBmYXZvcml0ZSB0
byBhZHZhbmNlIHRvIHRoZSBXb3JsZCBTZXJpZXMgb3ZlciB0aGUgSW5kaWFucyAoNS80KS4gPC9w
PjxwPlRoZSBJbmRpYW5zIGV4cGVjdGVkIGl0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7UHJldHR5IG11Y2gsJiM4
MjIxOyBzYWlkIEphc29uIEtpcG5pcyBvbiBNb25kYXkgbmlnaHQgaW4gQm9zdG9uIHdoZW4gYXNr
ZWQgaWYgaGUgdGhvdWdodCB0aGV5JiM4MjE3O2QgYmUgdW5kZXJkb2dzIGFnYWluLiAmIzgyMjA7
V2Ugd2VyZSB0aGUgdW5kZXJkb2dzIGNvbWluZyBvdXQgb2YgdGhpcyBvbmUuIE5vYm9keSBwcmVk
aWN0ZWQgd2Ugd2VyZSBjb21pbmcgb3V0IG9mIHRoaXMgb25lLiBJIHRoaW5rIGFjcm9zcyB0aGUg
Ym9hcmQgb24gRVNQTiBhbmQgZXZlcnlib2R5LiBUaG9zZSBhcmUgdGhlIHBlb3BsZSB0byBwcm92
ZSB3cm9uZy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtCdXQgd2UmIzgyMTc7cmUgZm9jdXNpbmcgbW9yZSBvbiB0
aGUgcGVvcGxlIHRvIHByb3ZlIHJpZ2h0LCB0aGUgb25lcyBpbiBoZXJlIHdobyBhcmUgb24gb3Vy
IHNpZGUsIGFuZCB3ZSYjODIxNztyZSBsb29raW5nIGZvcndhcmQgdG8gdGhlIG5leHQgc3RhZ2Uu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5ZYW4gR29tZXMgc2FpZCBoZSBob3BlcyB0aGUgQUxEUyBzd2VlcCB3YXMg
ZW5vdWdoIHRvIHJlbW92ZSBzb21lIGRvdWJ0LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHNlZW1zIGxpa2Ug
ZXZlcnkgdGltZSB3ZSYjODIxNztyZSBwdXQgdXAgYWdhaW5zdCBhIGNoYWxsZW5nZSB3aGVyZSBw
ZW9wbGUgYXJlIGRvdWJ0aW5nIHVzLCB3ZSBjb21lIG91dCB3YXkgb24gdG9wLCYjODIyMTsgR29t
ZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1N3ZWVwaW5nIHByb2JhYmx5IHRoZSBiZXN0IGhpdHRpbmcgdGVhbSBp
biB0aGUgQUwgd2FzIGltcHJlc3NpdmUgaW4gYWxsIGFzcGVjdHMgb2YgaXQuIEkgdGhpbmsgd2Ug
c2hvd2VkIHdoYXQga2luZCBvZiB0YWxlbnQgd2UgaGF2ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBJbmRp
YW5zIGFyZSBhIHRlYW0gdHJ5aW5nIHRvIHF1aWNrbHkgYWNxdWlyZSBhbmQgY29udmVydCBwbGF5
b2ZmIGV4cGVyaWVuY2UgaW50byBzb21lIGNvbWZvcnQgb24gYmFzZWJhbGwmIzgyMTc7cyBiaWdn
ZXIgc3RhZ2VzLiBGb3IgbWFueSBpbiB0aGUgSW5kaWFucyBjbHViaG91c2UsIHRoaXMgT2N0b2Jl
ciBoYXMgcmVwcmVzZW50ZWQgdGhlaXIgZmlyc3QgcGxheW9mZiBleHBlcmllbmNlLCBvciBhdCBs
ZWFzdCB0aGVpciBmaXJzdCBwbGF5b2ZmIHNlcmllcyBleHBlcmllbmNlLiBOb3csIGEgdHJpcCB0
byB0aGUgV29ybGQgU2VyaWVzIGlzIHVwIGZvciBncmFicy4gPC9wPjxwPlBsYXllcnMgZG9uJiM4
MjE3O3QgbmVjZXNzYXJpbHkgbmVlZCBwbGF5b2ZmIGV4cGVyaWVuY2UgdG8gcGVyZm9ybSB3ZWxs
LiBCdXQgaXQgaXMgYSBuZXcgZXhwZXJpZW5jZSB0byBwbGF5IHBsYXlvZmYgYmFzZWJhbGwsIGVz
cGVjaWFsbHkgb24gdGhlIHJvYWQgYXQgRmVud2F5IFBhcmsgb3IsIGNvbWUgbmV4dCB3ZWVrLCB0
aGUgUm9nZXJzIENlbnRyZS4gVGhlIEluZGlhbnMgYXJlIGhvcGluZyB0aGUgZXhwZXJpZW5jZSBm
cm9tIHRoZSBBTERTIGlzIGVub3VnaCB0byBjYWxtIHNvbWUgbmVydmVzLiA8L3A+PHA+JiM4MjIw
O0kgZG8gdGhpbmsgYW55IGV4cGVyaWVuY2Ugd2UgZ2V0IGlzIGdvb2QsJiM4MjIxOyBJbmRpYW5z
IG1hbmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEgc2FpZC4gJiM4MjIwO0FuZCBldmVyeSB0aW1lIHdlIGRv
IHNvbWV0aGluZyBhcyBhIHRlYW0sIGZvciB0aGUgbW9zdCBwYXJ0LCBvdGhlciB0aGFuIFtNaWtl
IE5hcG9saV0sIENvY28gW0NyaXNwXSwgZXZlcnl0aGluZyB0aGV5IGRvLCB0aGV5JiM4MjE3O3Jl
IGdvaW5nIHRvIGxlYXJuIGZyb20gYW5kIGdyb3cuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7QW5kIHRoYXQmIzgy
MTc7cyBnb29kLiBXZSBuZWVkIHRvIGRvIHRoYXQuIEl0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbWVhbiB3ZSBj
YW4mIzgyMTc7dCB3aW4uIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgd2UgZXZlciBmZWVsIGxpa2UgdGhh
dC4gQnV0IEkgc3RpbGwgdGhpbmsgd2UmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRvIGdyb3cgYW5kIHVuZGVy
c3RhbmQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5PbmUgb2YgdGhvc2UgcGxheWVycyBpcyBDb2R5IEFsbGVuLCB3
aG8ganVzdCBhdm9pZGVkIGEgNDAtcGl0Y2ggc2F2ZSBpbiBHYW1lIDMgaW4gQm9zdG9uLiBBbGxl
biBoYWQgdHJvdWJsZSBjb21tYW5kaW5nIHRoZSBiYWxsIGFzIHdlbGwgYXMgaGUgbm9ybWFsbHkg
ZG9lcyBiZWZvcmUgZmluYWxseSBnZXR0aW5nIFRyYXZpcyBTaGF3IG9uIGEgaGFybWxlc3MgZmx5
IGJhbGwgdG8gcmlnaHQgZmllbGQgZm9yIHRoZSBmaW5hbCBvdXQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7QW55
dGltZSB5b3UgZ2V0IGluIHNwb3RzIGxpa2UgdGhhdCB3aGVyZSB5b3UgcmVhbGx5IGhhdmUgdG8g
dHJ5IGFuZCBzbG93IHRoZSBnYW1lIGRvd24sIGp1c3QgdGFrZSBpdCByZWFsbHksIHRydWx5IG9u
ZSBwaXRjaCBhdCBhIHRpbWUgaW4gYW4gYXRtb3NwaGVyZSBsaWtlIHRoYXQsIG9uIGEgc3RhZ2Ug
bGlrZSB0aGF0LCBhbnl0aW1lIHlvdSBjYW4gY29tZSBvdXQgc3VjY2Vzc2Z1bCBJIHRoaW5rIHlv
dSYjODIxNztyZSBiZXR0ZXIgZm9yIGl0IGdvaW5nIGludG8gdGhlIG5leHQgdGltZSwmIzgyMjE7
IEFsbGVuIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IHRoZSBsYXN0IHRpbWUgaXQmIzgy
MTc7cyBnb2luZyB0byBnZXQgaGFpcnkgaW4gdGhlIG5pbnRoIGlubmluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlJ5YW4gTGV3aXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJsZXdpc0B0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0
aGUgSW5kaWFucyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFucyIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBU
d2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSjwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.