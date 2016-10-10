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Indians notebook

Indians notebook: Ace Corey Kluber had trouble pushing off, made up for it; Danny Salazar working to return

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 10, 2016 - 07:06 PM | Updated: October 11, 2016 - 08:08 AM
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Cleveland Indians catcher Roberto Perez (right) pats pitcher Corey Kluber during the third inning against the Boston Red Sox in Game 2 of the American League Division Series, Friday in Cleveland. (AP Photo/Aaron Josefczyk)

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