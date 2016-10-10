Indians notebook: Ace Corey Kluber had trouble pushing off, made up for it; Danny Salazar working to return

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Qk9TVE9OOiBEZXNwaXRlIHN0aWxsIGRlYWxpbmcgd2l0aCBhIG1pbGQgcXVhZHJpY2VwcyBz
dHJhaW4sIEluZGlhbnMgYWNlIENvcmV5IEtsdWJlciBsb29rZWQgbGlrZSBoaXMgbm9ybWFsIHNl
bGYgaW4gYSA2LTAgd2luIG92ZXIgdGhlIEJvc3RvbiBSZWQgU294IGluIEdhbWUgMiBvZiB0aGUg
QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlIERpdmlzaW9uIFNlcmllcy4gPC9wPjxwPlRoZXJlIHdlcmUgc29tZSBj
b25jZXJucyBhYm91dCBLbHViZXImIzgyMTc7cyBzdHJhaW5lZCBxdWFkIGluIGhpcyBmaXJzdCBj
YXJlZXIgcG9zdHNlYXNvbiBzdGFydCwgYW5kIHF1ZXN0aW9ucyBhYm91dCB3aGV0aGVyIGl0IHdv
dWxkIGFmZmVjdCBoaW0gaW50byBPY3RvYmVyLiBUaG9zZSBkb3VidHMgd2VyZSBtb3N0bHkgcHV0
IHRvIHJlc3Qgd2l0aCBoaXMgc2V2ZW4gc2h1dG91dCBpbm5pbmdzLiBCdXQgaGUgbWlnaHQgaGF2
ZSBoYWQgaXNzdWVzIHB1c2hpbmcgb2ZmIHRoZSBydWJiZXIuIDwvcD48cD5QZXIgQnJvb2tzQmFz
ZWJhbGwsIEtsdWJlciYjODIxNztzIGZhc3RiYWxsIHZlbG9jaXR5IHdhcyBkb3duIGZyb20gOTUu
NSBtcGggYXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24gdG8gOTMuNCBpbiB0aGF0IHBv
c3RzZWFzb24gc3RhcnQuIEhlIG92ZXJjYW1lIHRoZSBkaWZmZXJlbmNlIHdpdGggY29tbWFuZCwg
c3RpZmxpbmcgdGhlIFJlZCBTb3gmIzgyMTc7cyBsZWFndWUtYmVzdCBvZmZlbnNlLiBJdCB3YXMg
aW4gbGluZSB3aXRoIGhpcyA5My4zIGF2ZXJhZ2UgdmVsb2NpdHkgZm9yIHRoZSAyMDE2IHNlYXNv
biBhcyBhIHdob2xlLCBidXQgaXQgd2FzIGEgZGlwIGJldHdlZW4gaGlzIGxhc3Qgc3RhcnQgaW4g
RGV0cm9pdCBhbmQgRnJpZGF5IGluIEdhbWUgMi4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHByb2Jh
Ymx5IHB1c2hpbmcgb2ZmIGEgbGl0dGxlIGJpdCBpcyBwcm9iYWJseSBub3QgMTAwIHBlcmNlbnQs
IGJ1dCBJJiM4MjE3O20gbm90IHRvbyBzdXJlIGhvdyBtYW55IGd1eXMgYXQgdGhpcyB0aW1lIG9m
IHllYXIgYXJlIG9uZSB3YXkgb3IgYW5vdGhlciwmIzgyMjE7IEluZGlhbnMgbWFuYWdlciBUZXJy
eSBGcmFuY29uYSBzYWlkIG9uIE1vbmRheS4gJiM4MjIwO0J1dCwgaGUgaGFkIHNvIG11Y2ggbW92
ZW1lbnQuIEZvcnR1bmF0ZWx5LCBoZSBrZXB0IGl0IGluIHRoZSB6b25lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
S2x1YmVyIGNvdWxkIHN0aWxsIGJlIGRlYWxpbmcgd2l0aCB0aGUgZWZmZWN0cyBvZiBoaXMgc3Ry
YWluZWQgcXVhZC4gVGhvdWdoIGl0IHdhcyBnb29kIG5ld3MgZm9yIHRoZSBJbmRpYW5zIHRoYXQg
aGUmIzgyMTc7cyBhbHJlYWR5IGRlbGl2ZXJlZCBvbmUgc3RlbGxhciBwb3N0c2Vhc29uIG91dGlu
Zy4gPC9wPjxwPlJhbXBpbmcgdXAgPC9wPjxwPkRhbm55IFNhbGF6YXIgcmVtYWlucyBpbiBBcml6
b25hIHdvcmtpbmcgdG8gcmVoYWIgdG8gdGhlIHBvaW50IHRoYXQgaGUmIzgyMTc7ZCBiZSBhYmxl
IHRvIHJldHVybiB0byB0aGUgSW5kaWFucyBpbiBzb21lIHJvbGUsIHdoZXRoZXIgaXQgYmUgZm9y
IGEgc3RhcnQgb3IsIG1vcmUgbGlrZWx5LCBiZWluZyBhdmFpbGFibGUgZm9yIGFuIGlubmluZyBv
ciB0d28gb3V0IG9mIHRoZSBidWxscGVuLiA8L3A+PHA+UHJpb3IgdG8gdGhlIEFMRFMsIHBpdGNo
aW5nIGNvYWNoIE1pY2tleSBDYWxsYXdheSBub3RlZCB0aGF0IFNhbGF6YXIgd2FzIGRpdGNoaW5n
IGhpcyBicmVha2luZyBiYWxsLCBoaXMgdGhpcmQtYmVzdCBwaXRjaCwgd2hpY2ggaGUgdGhyZXcg
b25seSBhIGZyYWN0aW9uIG9mIHRoZSB0aW1lLiBTYWxhemFyIGNvbnRpbnVlcyB0byB3b3JrIGlu
IEFyaXpvbmEgdG8gYnVpbGQgdXAgYXJtIHN0cmVuZ3RoLiA8L3A+PHA+VGhlIG1haW4gcHJpb3Jp
dHkgaGFzIGJlZW4gZm9yIGhpbSB0byByZXR1cm4gdG8gMTAwLXBlcmNlbnQgaGVhbHRoLCBidXQg
ZGVwZW5kaW5nIG9uIGhpcyBwcm9ncmVzcyBhbmQgaG93IGZhciB0aGUgSW5kaWFucyBhZHZhbmNl
IHRoaXMgcG9zdHNlYXNvbiwgaXQmIzgyMTc7cyBwb3NzaWJsZSBoZSBjb3VsZCBhZ2FpbiBwaXRj
aCB0aGlzIHllYXIuIFRlYW1zIGNhbiB1cGRhdGUgdGhlaXIgYWN0aXZlIHJvc3RlcnMgYmVmb3Jl
IGVhY2ggc2VyaWVzLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0Zyb20gd2hhdCBJIHNhdywgSSB0aGluayBoZSYj
ODIxNztzIHN0aWxsIHN0YXlpbmcgYXdheSBmcm9tIFtoaXMgb2ZmLXNwZWVkIHN0dWZmXSwmIzgy
MjE7IEZyYW5jb25hIHNhaWQuICYjODIyMDtKdXN0IGZhc3RiYWxscy4gQnV0IHRoZXJlJiM4MjE3
O3Mgbm8gcHJvYmxlbSB0aGVyZS4gSSB0aGluayBoZSYjODIxNztzIHN0YXllZCBhd2F5IGZyb20g
Y2hhbmdldXBzLCBicmVha2luZyBiYWxscyBzbyBmYXIuIEp1c3QgdHJ5aW5nIHRvIG1ha2Ugc3Vy
ZSBoZSBnZXRzIHRvIHRoZSBlbmQgb2YgaGlzIGFybSBzdHJlbmd0aCBhbmQgdGhlbiBzdGFydCBk
b2luZyB0aGUgb3RoZXIgdGhpbmdzLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1doYXQgd2Ugc2FpZCBhYm91dCBE
YW5ueSB3YXMgbm90IG1hc3NhZ2VkLiBXZSByZWFsbHkgd2FudCB0byBnZXQgaGltIGZlZWxpbmcg
MTAwIHBlcmNlbnQsIGFuZCB0aGVuIHdoZW4gaGUgZ2V0cyB0byB0aGUgZW5kIHdlJiM4MjE3O2xs
IGZpZ3VyZSBpdCBvdXQgaWYgaXQgZ29lcyBzb21ld2hlcmUgb3Igbm90LiYjODIyMTs8L3A+PHA+
QUxDUyB0aWNrZXRzPC9wPjxwPlRpY2tldHMgZm9yIGFueSBwb3RlbnRpYWwgQW1lcmljYW4gTGVh
Z3VlIENoYW1waW9uc2hpcCBTZXJpZXMgZ2FtZXMgYXQgUHJvZ3Jlc3NpdmUgRmllbGQgZ28gb24g
c2FsZSBvbiBUdWVzZGF5IGF0IDEwIGEubS4gQWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSB0ZWFtLCB0aGVyZSB3
aWxsIGJlIGEgJiM4MjIwO3ZlcnkgbGltaXRlZCYjODIyMTsgbnVtYmVyIG9mIHRpY2tldHMgYXZh
aWxhYmxlLiA8L3A+PHA+VGlja2V0cyB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJsZSBvbmxpbmUgb25seSBhdCBp
bmRpYW5zLmNvbS9wb3N0c2Vhc29uLiBBbnkgcGF5bWVudHMgZm9yIHVucGxheWVkIGdhbWVzIHdp
bGwgYmUgcmVmdW5kZWQuIFRpY2tldCBmZWVzIGFyZSBub25yZWZ1bmRhYmxlLjwvcD48cD5SeWFu
IExld2lzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpybGV3aXNAdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb20iPnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIElu
ZGlhbnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnMiIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFuczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRl
ciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9v
ayBhdCBodHRwczovLzxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1J5YW5MZXdpc0FC
SiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.