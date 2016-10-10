All CATEGORIES
☰ Menu

Indians notebook

Indians notebook: Ace Corey Kluber had trouble pushing off, made up for it; Danny Salazar working to return

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 10, 2016 - 07:06 PM | Updated: October 11, 2016 - 08:08 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians catcher Roberto Perez (right) pats pitcher Corey Kluber during the third inning against the Boston Red Sox in Game 2 of the American League Division Series, Friday in Cleveland. (AP Photo/Aaron Josefczyk)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe13webA Tony Dejak - AP
Indians-Blue Jays ALCS a reunion of Cleveland front office executives

CLEVELAND: The American League Championship Series between the Indians and the Toronto Blue Jays will be a series among friends, even if some will be on the opposite side when Game 1 begins Friday at Progressive Field.

browns13cut_01
Browns approaching week as if QB Cody Kessler will start Sunday, but everyone involved says plan may change
marla13cut_01
Marla Ridenour: Indians’ front office has displayed Midas touch this season
cavs13web
Former Cavaliers guard Mo Williams has knee surgery, seems to take dig at team
bnotes13cut
Browns notebook: Joel Bitonio’s mid-foot injury latest blow to team, surgery is possibility
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next