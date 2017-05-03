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Indians notebook: Ace Corey Kluber placed on 10-day disabled list with lower back strain; reliever Joe Colon recalled

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 3, 2017 - 08:25 PM | Updated: May 4, 2017 - 09:45 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber throws against the Chicago White Sox during the first inning of a game April 21, in Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)

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