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Indians notebook

Indians notebook: Ace Corey Kluber’s dominant season by the numbers; Jason Kipnis runs; Austin Jackson to return

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 24, 2017 - 07:59 PM | Updated: July 25, 2017 - 08:33 AM

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