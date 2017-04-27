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Indians notebook: Andrew Miller, Cody Allen off to hot starts as Indians keep an eye on workloads

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 27, 2017 - 08:06 PM | Updated: April 28, 2017 - 08:56 AM
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Cleveland Indians relief pitcher Andrew Miller delivers in the ninth inning of a game against the Houston Astros, Tuesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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