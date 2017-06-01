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Indians notebook

Indians notebook: Bryce Harper fight brings suspensions, discussion on brawl situations; Indians’ Lonnie Chisenhall improving

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 1, 2017 - 05:07 PM | Updated: June 2, 2017 - 05:14 AM
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Washington Nationals' Bryce Harper (left) prepares to hit San Francisco Giants' Hunter Strickland after being hit with a pitch in the eighth inning Monday in San Francisco. (AP Photo/Ben Margot)

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