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Indians notebook: Carlos Carrasco pitching like an ace; Yan Gomes heating up offensively

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 11, 2017 - 07:21 PM
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Cleveland Indians pitcher Carlos Carrasco (left) shortstop Francisco Lindor, and second baseman Jason Kipnis talk during the sixth inning of the team's game against the Detroit Tigers on May 3, in Detroit. (AP Photo/Paul Sancya)


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