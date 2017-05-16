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Indians notebook: Carlos Carrasco’s next start pushed back two days; Abraham Almonte placed on disabled list

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 16, 2017 - 06:48 PM | Updated: May 17, 2017 - 06:55 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Carlos Carrasco delivers in the first inning against the Tampa Bay Rays, Monday in Cleveland. The Indians announced Tuesday that starting pitcher Carlos Carrasco will have his next start pushed back two days after experiencing tightness in his left pectoral muscle during the fourth inning of Monday's game. (AP Photo/Tony Dejak)

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