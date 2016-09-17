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Indians notebook: Catcher Yan Gomes confirmed to be out six to eight weeks; outfielder Lonnie Chisenhall was hurt in weight room; ‘Space Jam’

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: September 17, 2016 - 06:01 PM
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