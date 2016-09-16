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Indians notebook: Catcher Yan Gomes has non-displaced wrist fracture, likely out for rest of the season

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: September 16, 2016 - 07:48 PM
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Cleveland Indians' Yan Gomes hits a solo home run off Minnesota Twins relief pitcher Kevin Jepsen in the ninth inning of a game May 14 in Cleveland. Gomes has a broken bone in his right wrist, likely ending his season. Gomes was hit by a pitch on Wednesday during a rehab appearance at Double-A Akron. (AP Photo/Tony Dejak)


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