Indians notebook: Catcher Yan Gomes has non-displaced wrist fracture, likely out for rest of the season

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBJdCBhcHBlYXJzIGFzIHRob3VnaCBjYXRjaGVyIFlhbiBHb21lcyYjODIx
NzsgMjAxNiBzZWFzb24gd2lsbCBzb21ld2hhdCByZXNlbWJsZSBNaWNoYWVsIEJyYW50bGV5JiM4
MjE3O3MgbG9zdCB5ZWFyLCBhIGZydXN0cmF0aW5nIGpvdXJuZXkgYmFjayBmcm9tIHRoZSBkaXNh
YmxlZCBsaXN0IHRoYXQgd29uJiM4MjE3O3Qgc2VlIGEgcmVzb2x1dGlvbiB1bnRpbCAyMDE3Ljwv
cD48cD5JbmRpYW5zIG1hbmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEgb24gRnJpZGF5IGNvbmZpcm1lZCB0
aGF0IEdvbWVzIGhhcyBhIG5vbi1kaXNwbGFjZWQgZnJhY3R1cmUgb2YgaGlzIHJpZ2h0IHdyaXN0
LCB0aGUgcmVzdWx0IG9mIGJlaW5nIGhpdCBieSBhIHBpdGNoIG9uIFdlZG5lc2RheSBpbiBhIHJl
aGFiIGFzc2lnbm1lbnQgd2l0aCB0aGUgUnViYmVyRHVja3MuIDwvcD48cD5Hb21lcyBoYWQgYmVl
biB3b3JraW5nIGhpcyB3YXkgYmFjayBmcm9tIGEgc2VwYXJhdGVkIHNob3VsZGVyIHN1c3RhaW5l
ZCBvbiBKdWx5IDE3LCBhbmQgd2FzIGxpa2VseSBvbmx5IGEgZmV3IGRheXMgYXdheSBmcm9tIGJl
aW5nIGFibGUgdG8gcmV0dXJuIHRvIHRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyBsaW5ldXAuIFRoZSBhbm5v
dW5jZW1lbnQgb2YgaGlzIGZyYWN0dXJlZCB3cmlzdCBjYW1lIG9uIHRoZSBzYW1lIGRheSBHb21l
cyB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gZWxpZ2libGUgdG8gcmV0dXJuIGZyb20gdGhlIERMLiA8L3A+PHA+
VGhlIGNsdWIgcGxhbm5lZCB0byBoYXZlIEdvbWVzIHNlZSBhIHNwZWNpYWxpc3QgRnJpZGF5IG5p
Z2h0IHRvIGRldGVybWluZSBpZiBpdCYjODIxNztzIHN0aWxsIHBvc3NpYmxlIGhlIGNhbiByZXR1
cm4gYXQgc29tZSBwb2ludCB0aGlzIHllYXIgYW5kIGhlbHAgdGhlIEluZGlhbnMgaW4gdGhlIHBv
c3RzZWFzb24uIEJ1dCBhIGZyYWN0dXJlZCB3cmlzdCBpbiBtaWQtU2VwdGVtYmVyIHNlZW1zIHRv
IGluZGljYXRlIEdvbWVzJiM4MjE3OyAyMDE2IHNlYXNvbiBjb3VsZCBiZSBmaW5pc2hlZC4gPC9w
PjxwPkl0IHdhcyBhIG5pZ2h0bWFyaXNoIHNlYXNvbiBldmVuIGJlZm9yZSB0aGUgaW5qdXJpZXMu
IEdvbWVzIG5ldmVyIGNvdWxkIGZpbmQgYW4gb2ZmZW5zaXZlIHJoeXRobSwgaGl0dGluZyBqdXN0
IC4xNjUgd2l0aCBhIC4xOTggb24tYmFzZSBwZXJjZW50YWdlLCBlaWdodCBob21lIHJ1bnMgYW5k
IDMyIFJCSSBpbiA3MSBnYW1lcy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIGl0JiM4MjE3O3MgYW4g
dW5kZXJzdGF0ZW1lbnQgdGhhdCBhIGZldyB0aGluZ3MgaGF2ZSBnb25lIHdyb25nLCYjODIyMTsg
RnJhbmNvbmEgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgd2hlbiB0aG9zZSB0eXBlcyBvZiB0aGluZ3Mg
aGFwcGVuLCBhbmQgdGhleSBkbyBoYXBwZW4sIEkgZ2V0IHRvIHNlZSBob3cgaGFyZCBoZSB3b3Jr
ZWQgdG8gY29tZSBiYWNrLiBXaGVuIGd1eXMgZ2V0IGNoYWxsZW5nZWQsIGl0JiM4MjE3O3Mgbmlj
ZSB0byBzZWUgdGhhdCBoZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IHR1Y2sgaGlzIHRhaWwgYW5kIHJ1bi4gSWYg
dGhpcyBpcyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCB0YWtlcyBhIHdoaWxlIHRvIGhlYWwsIGhlJiM4MjE3O3Mg
Z29pbmcgdG8gY29udGludWUgdG8gd29yay4gVGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgeW91JiM4MjE3O3Jl
IGxvb2tpbmcgZm9yLiBUaGluZ3MgZG8gaGFwcGVuLiBUaGluZ3MgYXJlIGdvaW5nIHRvIGNvbnRp
bnVlIHRvIGhhcHBlbi4gV2UmIzgyMTc7cmUgZ2xhZCB0aGF0IHdlIGhhdmUgZmlnaHRlcnMgd2hv
IHdhbnQgdG8gY29tZSBiYWNrIGFuZCBiZSBldmVyeSBiaXQgYXMgZ29vZCBvciBiZXR0ZXIgdGhh
biB0aGV5IHdlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5DaGlzZW5oYWxsIGRheS10by1kYXkgPC9wPjxwPk91
dGZpZWxkZXIgTG9ubmllIENoaXNlbmhhbGwgd2FzIG91dCBvZiB0aGUgbGluZXVwIG9uIEZyaWRh
eSBhcyBoZSBkZWFscyB3aXRoIGxvd2VyIGFiZG9taW5hbCBkaXNjb21mb3J0LiBGcmFuY29uYSBz
YWlkIENoaXNlbmhhbGwgaXMgY29uc2lkZXJlZCBkYXktdG8tZGF5LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro
ZSBzY2FuIGNhbWUgYmFjayBnb29kLCB3aGljaCB3ZSYjODIxNztyZSBnbGFkLCYjODIyMTsgRnJh
bmNvbmEgc2FpZC4gJiM4MjIwO05vdywgd2UmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRvIGJhbGFuY2UgYW5k
IGdvIGRheS10by1kYXkgd2l0aCBoaW06IG9uZSwgY2FuIGhlIHBsYXksIHR3bywgd2hlbiBoZSBw
bGF5cywgd2UgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCBoaW0gdG8gaHVydCBoaW1zZWxmLiBTbyB3ZSYjODIx
NztyZSB0cnlpbmcgdG8gYmFsYW5jZSBnaXZpbmcgaGltIGEgZGF5IG9yIHR3byBhbmQgdGhlbiB3
ZSYjODIxNztsbCBrZWVwIHJlLWV2YWx1YXRpbmcgaGltLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q2hpc2VuaGFs
bCB0aGlzIHNlYXNvbiBpcyBoYXZpbmcgYXJndWFibHkgdGhlIGJlc3QgeWVhciBvZiBoaXMgY2Fy
ZWVyLCBoaXR0aW5nIC4yOTggd2l0aCBlaWdodCBob21lIHJ1bnMsIDI1IGRvdWJsZXMgYW5kIDU1
IFJCSSBpbiAzNTYgYXQtYmF0cy4gPC9wPjxwPlJ5YW4gTGV3aXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQg
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmxld2lzQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgSW5kaWFucyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFucyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9p
bmRpYW5zPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.