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Indians notebook

Indians notebook: Center fielder Bradley Zimmer showcases physical tools, mental resolve in Tuesday’s win

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 26, 2017 - 08:58 PM

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