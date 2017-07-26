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Indians notebook

Indians notebook: Center fielder Bradley Zimmer showcases physical tools, mental resolve in Tuesday’s win

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 26, 2017 - 08:58 PM | Updated: July 27, 2017 - 08:37 AM
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