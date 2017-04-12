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Indians notebook: Commissioner Rob Manfred takes stance on Chief Wahoo; Indians’ valuation increases to $920 million

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 12, 2017 - 07:49 PM
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Chief Wahoo protestors stand outside the gates at Progressive Field as fans pass to enter the home opener Tuesday in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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