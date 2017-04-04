Indians notebook: Corey Kluber expected to be fine for next start; Yandy Diaz sends ball to his mom in Cuba

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QVJMSU5HVE9OLCBUZXhhczogSW5kaWFucyBhY2UgQ29yZXkgS2x1YmVyIGhhZCB0byBkZWFs
IHdpdGggY2FsbHVzZXMgb24gdHdvIGZpbmdlcnMgZHVyaW5nIHRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyA4
LTUgd2luIG92ZXIgdGhlIFRleGFzIFJhbmdlcnMgb24gT3BlbmluZyBEYXksIGJ1dCB0aGUgaXNz
dWUgaXNuJiM4MjE3O3QgZXhwZWN0ZWQgdG8gYWZmZWN0IGhpcyBuZXh0IHN0YXJ0LiA8L3A+PHA+
S2x1YmVyIHdhcyBoaXQgaGFyZCBvbiBNb25kYXksIGFsbG93aW5nIGZpdmUgcnVucyBvbiB0aHJl
ZSBob21lIHJ1bnMgaW4gc2l4IGlubmluZ3MgcGl0Y2hlZC4gRHVlIHRvIHRoZSBoZWF0IGFuZCBo
dW1pZGl0eSwgaGUgaGFkIGF0IGxlYXN0IG9uZSBjYWxsdXMgcmlwIG9wZW4gZHVyaW5nIHRoZSBz
dGFydCwgd2hpY2ggaGUgc2FpZCBhZmZlY3RlZCB0aGUgd2F5IGhlIGNvdWxkIHNwaW4gdGhlIGJh
bGwuIDwvcD48cD5PbiBUdWVzZGF5LCBJbmRpYW5zIHBpdGNoaW5nIGNvYWNoIE1pY2tleSBDYWxs
YXdheSBzYWlkIGhlIGhhZCB0d28sIG9uZSBvbiBoaXMgaW5kZXggZmluZ2VyIGFuZCBvbmUgb24g
aGlzIG1pZGRsZSBmaW5nZXIuIEJ1dCwgd2l0aCB0aGUgSW5kaWFucyBwbGFubmluZyB0byB0aHJv
dyBhbGwgZml2ZSBzdGFydGVycyBldmVuIHdpdGggdGhlIG9mZiBkYXkgb24gVGh1cnNkYXksIEts
dWJlciBpcyBzdGlsbCBpbiBsaW5lIHRvIG1ha2UgaGlzIG5leHQgc2NoZWR1bGVkIHN0YXJ0LCB3
aGljaCB3b3VsZCBjb21lIFN1bmRheSBhZ2FpbnN0IHRoZSBBcml6b25hIERpYW1vbmRiYWNrcy4g
PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IGRvIGEgbG90IG9mIGdvb2Qgc3R1ZmYgbm93IGluIHRoZSB0cmFp
bmluZyByb29tLCYjODIyMTsgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUm
IzgyMTc7bGwgYmUgZmluZS4mIzgyMjE7IDwvcD48cD5LbHViZXIgYWxsb3dlZCBhbGwgZml2ZSBy
dW5zIGluIHRoZSBmaXJzdCB0aHJlZSBpbm5pbmdzLCB3aGljaCBwdXQgdGhlIEluZGlhbnMgaW4g
YSA1LTEgaG9sZS4gSGUgdGhlbiB0aHJldyB0aHJlZSBzY29yZWxlc3MgaW5uaW5ncyB0byBnZXQg
dGhyb3VnaCBzaXggYW5kIGhhbmQgaXQgb3ZlciB0byB0aGUgYnVsbHBlbiwgd2hpY2ggZ2F2ZSB0
aGUgbGluZXVwIGp1c3QgZW5vdWdoIHRpbWUgdG8gcmFsbHkgZm9yIGZpdmUgcnVucyBpbiB0aGUg
ZmluYWwgdGhyZWUgaW5uaW5ncy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtGb3IgaGltIHRvIGdvIHNpeCBvbiBh
IGRheSBsaWtlIHRoYXQsIGl0IHNob3dzIHdoeSBoZSYjODIxNztzIHRoZSBhY2UsJiM4MjIxOyBD
YWxsYXdheSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgZ2F2ZSB1cyBhIGNoYW5jZSB0byBnZXQgb3VyIG1haW4g
Z3V5cyBpbiB0aGUgYnVsbHBlbiBpbiB0aGUgZ2FtZSBhbmQgbm90IGhhdmUgdG8gZ28gdG8gb3Vy
IGJ1bGxwZW4gdG9vIGVhcmx5LCBoZSBzdGF5ZWQgaW4gdGhlIGdhbWUgYW5kIFt3ZV0gZ290IGEg
d2luIGJlY2F1c2UgaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Qb3N0bWFyayBpdCA8L3A+PHA+Um9va2llIHRo
aXJkIGJhc2VtYW4gWWFuZHkgRGlheiBoYWQgYSBxdWFsaXR5IG1ham9yLWxlYWd1ZSBkZWJ1dCBN
b25kYXkgbmlnaHQsIGdvaW5nIGZvciAxLWZvci0zIGFuZCBtYWtpbmcgYSBoaWdobGlnaHQtcmVl
bCBncmFiIGF0IHRoaXJkIGJhc2UuIDwvcD48cD5EaWF6IG5vdGNoZWQgaGlzIGZpcnN0IG1ham9y
LWxlYWd1ZSBoaXQgaW4gdGhlIHNldmVudGgsIGEgZG91YmxlIHRvIHJpZ2h0IGZpZWxkLiBJdCYj
ODIxNztzIGEgc3BlY2lhbCBtb21lbnQgZm9yIGFueSBwbGF5ZXIgbHVja3kgYW5kIHRhbGVudGVk
IGVub3VnaCB0byBtYWtlIGl0IHRvIHRoZSBiaWcgbGVhZ3Vlcy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGF0
IGNhbiBJIHRlbGwgeW91PyBJdCB3YXMgYW1hemluZywmIzgyMjE7IERpYXogc2FpZCB2aWEgdGVh
bSB0cmFuc2xhdG9yIEFubmEgQm9sdG9uLiAmIzgyMjA7SXQgd2FzIG15IGZpcnN0IGhpdCBpbiB0
aGUgYmlnIGxlYWd1ZXMuIEkgd2FzIHJlYWxseSBleGNpdGVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U28gd2hh
dCBpcyBEaWF6IGRvaW5nIHdpdGggdGhlIGJhbGwgZnJvbSBoaXMgZmlyc3QgaGl0PyBIZSYjODIx
NztzIHNlbmRpbmcgaXQgdG8gaGlzIG1vbSwgd2hvIGlzIHN0aWxsIGluIEN1YmEgYW5kIHVuYWJs
ZSB0byBzZWUgaGlzIGdhbWVzLiA8L3A+PHA+RGlheiBoYWQgYW4gaW1wcmVzc2l2ZSBzcHJpbmcs
IGVzc2VudGlhbGx5IGZvcmNpbmcgdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IGhhbmQgaW4gaW5jbHVkaW5n
IGhpbSBvbiB0aGUgT3BlbmluZyBEYXkgcm9zdGVyIG92ZXIgR2lvdmFubnkgVXJzaGVsYSwgd2hv
IHdhcyBvcHRpb25lZCB0byBUcmlwbGUtQSBDb2x1bWJ1cy4gSGlzIHRpbWUgaW4gdGhlIG1ham9y
IGxlYWd1ZXMgY291bGQgYmUgc2hvcnQgdGhpcyB0aW1lIGFyb3VuZC4gSmFzb24gS2lwbmlzIGlz
IGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIGJhY2sgaW4gYSBjb3VwbGUgb2Ygd2Vla3MgYnV0IERpYXogaGFzIGxv
b2tlZCBsaWtlIGhlIGJlbG9uZ3MgaW4gd2hhdCB0aW1lIGhlIGhhcyBiZWVuIGdpdmVuLiA8L3A+
PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgaGUgbG9va2VkIHJlYWwgbmVydm91cy4gSSBy
ZWFsbHkgbWVhbiB0aGF0LCYjODIyMTsgRnJhbmNvbmEgc2FpZCBvZiBEaWF6IGluIGhpcyBkZWJ1
dC4gJiM4MjIwO0J1dCwgSSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIG5pY2UuIFlvdSBzYXcgaGltIHdoZW4g
aGUgZ290IHRvIHNlY29uZC4gSGUgd2FzIHByZXR0eSBleGNpdGVkLCBhcyBoZSBzaG91bGQgYmUu
IE5vdywgdGhlIGhvcGUgaXMgeW91IGNhbiBraW5kIG9mIHNldHRsZSBpbiBhbmQgeW91JiM4MjE3
O3JlIHRoaW5raW5nIGFib3V0LCAmIzgyMTY7T0ssIGhvdyBkbyBJIGhlbHAgb3VyIHRlYW0gd2lu
PyYjODIxNzsgQXMgb3Bwb3NlZCB0bywgJiM4MjE2O0kmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIHN1cnZpdmUg
aGVyZS4mIzgyMTc7IEkgdGhpbmsgdGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBuYXR1cmFsIHRlbmRlbmN5IHdp
dGggeW91bmcgZ3V5cywgaXMgdHJ5aW5nIHRvIHN1cnZpdmUuIEkgdGhpbmsgaGUgaGFzIGEgY2hh
bmNlIHRvIGRvIG1vcmUgdGhhbiB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UmV0dXJuaW5nIHNvb248L3A+
PHA+T3V0ZmllbGRlciBMb25uaWUgQ2hpc2VuaGFsbCBzdGlsbCBhcHBlYXJzIHRvIGJlIG9uIHRy
YWNrIHRvIHJldHVybiBmb3IgdGhlIGNsdWImIzgyMTc7cyBob21lIG9wZW5lciBhZ2FpbnN0IHRo
ZSBDaGljYWdvIFdoaXRlIFNveCBvbiBBcHJpbCAxMS4gPC9wPjxwPkNoaXNlbmhhbGwgY3Jhc2hl
ZCBpbnRvIGEgd2FsbCBpbiBzcHJpbmcgdHJhaW5pbmcgYW5kIHN1c3RhaW5lZCBhIG1pbGQgc3By
YWluIG9mIHRoZSBBQyBqb2ludCBpbiBoaXMgcmlnaHQgc2hvdWxkZXIuIEhlJiM4MjE3O3Mgc2xh
dGVkIHRvIHdvcmsgb3V0IG9uIFRodXJzZGF5IGFuZCB0aGVuIGpvaW4gVHJpcGxlLUEgQ29sdW1i
dXMsIHdoZXJlIGhlJiM4MjE3O2xsIGFjdCBhcyB0aGUgZGVzaWduYXRlZCBoaXR0ZXIgb24gRnJp
ZGF5IGFuZCB0aGVuIHBsYXkgdGhlIG91dGZpZWxkIG9uIFNhdHVyZGF5LiA8L3A+PHA+JiM4MjIw
O0kgdGhpbmsgdGhhdCYjODIxNztzIHJlYWxpc3RpYywmIzgyMjE7IEZyYW5jb25hIHNhaWQgb2Yg
Q2hpc2VuaGFsbCByZXR1cm5pbmcgZm9yIHRoZSBob21lIG9wZW5lci4gJiM4MjIwO05vdywgYWdh
aW4sIGlmIGhlJiM4MjE3O3Mgbm90IHJlYWR5LCBpZiB0aGVyZSYjODIxNztzIHdlYXRoZXIgb3Ig
dGhpbmdzIGxpa2UgdGhhdCBbd2UgY2FuIHB1c2ggaGltIGJhY2tdLCBidXQgaGUmIzgyMTc7cyBk
b2luZyBwcmV0dHkgd2VsbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJ5YW4gTGV3aXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQg
YXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmxld2lzQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgSW5kaWFucyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFucyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNv
bS9pbmRpYW5zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIu
Y29tL1J5YW5MZXdpc0FCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.