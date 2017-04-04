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Indians notebook: Corey Kluber expected to be fine for next start; Yandy Diaz sends ball to his mom in Cuba

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 4, 2017 - 09:47 PM

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The Akron RubberDucks are pretty much prepared for everything as the team’s home opener looms Thursday night.

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