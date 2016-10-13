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Indians notebook: Corey Kluber feels quad issue no longer a problem; ALCS roster not set; watch parties, first pitch info

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 13, 2016 - 08:25 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber plays catch during workouts in preparation for Game 1 of the ALCS on Thursday at Progressive Field in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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