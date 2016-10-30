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Indians notebook: Corey Kluber having historic October; Lonnie Chisenhall comes down with illness

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 30, 2016 - 08:12 PM | Updated: October 31, 2016 - 09:00 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber throws during the first inning of Game 4 of the Major League Baseball World Series against the Chicago Cubs, Saturday in Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)

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