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Indians notebook: Corey Kluber not ruled out of possible Game 4 start; club responds to Trevor Bauer’s drone injury

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 15, 2016 - 04:18 PM | Updated: October 16, 2016 - 12:52 AM
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Cleveland Indians pitcher Corey Kluber throws against the Toronto Blue Jays in the first inning against the Toronto Blue Jays in Game 1 of the American League Championship Series Friday at Progressive Field in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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