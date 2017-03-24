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Indians notebook: Corey Kluber on pace to start Opening Day; Lonnie Chisenhall leaves game with shoulder injury

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 24, 2017 - 09:33 PM

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