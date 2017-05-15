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Indians notebook

Indians notebook: Corey Kluber throws light bullpen session, progressing from back injury; Indians’ lineup shuffle continues

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 15, 2017 - 08:37 PM | Updated: May 16, 2017 - 08:12 AM
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Cleveland Indians' Edwin Encarnacion lets go of his bat on a swing against the Toronto Blue Jays during the ninth inning of a game May 10 in Toronto. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)


 

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