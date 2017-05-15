All CATEGORIES
☰ Menu

Indians notebook

Indians notebook: Corey Kluber throws light bullpen session, progressing from back injury; Indians’ lineup shuffle continues

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 15, 2017 - 08:37 PM | Updated: May 16, 2017 - 08:12 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Edwin Encarnacion lets go of his bat on a swing against the Toronto Blue Jays during the ninth inning of a game May 10 in Toronto. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)


MORE IN SPORTS

tribe16cut_05 Tony Dejak - AP
Indians 8, Rays 7: Indians hold on for win; Carlos Carrasco exits with pectoral injury

CLEVELAND: The Indians won a game Monday night but might have lost a bigger battle in the process.

cavs16cut_1
Cavaliers’ Iman Shumpert will draw on experience to defend a point guard in conference finals
goodyear16cut_08A
Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season
dyer16web
Bob Dyer: Joe Tait still feisty at 80
cnotes16cut_02
Cavaliers notebook: Iman Shumpert hopes Kawhi Leonard play doesn’t bring rules ramifications from league
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next