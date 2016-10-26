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Indians notebook: Corey Kluber, Trevor Bauer, Josh Tomlin set to pitch on short rest

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 26, 2016 - 06:58 PM | Updated: October 27, 2016 - 01:33 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber delivers a pitch in the first inning of Game 1 of the World Series against Chicago Cubs at Progressive Field in Cleveland. Kluber will take the mound to start Game 4 against the Cubs. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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