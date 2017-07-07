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Indians notebook: Corey Kluber will not pitch in the All-Star Game; Danny Salazar making slow progress

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 7, 2017 - 09:02 PM

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