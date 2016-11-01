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Indians notebook: Cubs adjust lineup, Indians stay true to their path in Game 6

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: November 1, 2016 - 08:24 PM | Updated: November 2, 2016 - 01:24 AM
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Chicago Cubs' Kyle Schwarber bats as a designated hitter in third inning in Game 6 of the World Series against the Cleveland Indians on Tuesday at Progressive Field in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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