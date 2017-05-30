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Indians notebook: Danny Salazar available to work out of bullpen in next couple of games

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 30, 2017 - 09:09 PM | Updated: May 31, 2017 - 08:54 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Danny Salazar (left) hands the ball to manager Terry Francona during the fifth inning of a game against the Kansas City Royals, May 5 at Kauffman Stadium in Kansas City. (AP Photo/Orlin Wagner)

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