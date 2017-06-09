Indians notebook: Danny Salazar continues search for answers, health

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBJbmRpYW5zIHBpdGNoZXIgRGFubnkgU2FsYXphciBoYXMgYmVlbiBmaWdo
dGluZyBhbGwgc2Vhc29uIHRvIGZpbmQgaGlzIHVzdWFsIGZvcm0sIHdoaWNoIGV2ZW50dWFsbHkg
bGVkIHRvIGhpcyBiZWluZyBzZW50IHRvIHRoZSBidWxscGVuLiBIZSYjODIxNztzIGFsc28gYmVl
biBmaWdodGluZyB0byBzdGF5IGhlYWx0aHkuPC9wPjxwPlNhbGF6YXIgdGhpcyB3ZWVrIHdhcyBw
bGFjZWQgb24gdGhlIDEwLWRheSBkaXNhYmxlZCBsaXN0IGFuZCB3YXMgc2VudCB0byBBa3JvbiB0
byB3b3JrIHdpdGggUnViYmVyRHVja3MgcGl0Y2hpbmcgY29hY2ggVG9ueSBBcm5vbGQuIER1cmlu
ZyBhIHNpZGUgc2Vzc2lvbiwgU2FsYXphciByZXBvcnRlZCBzaG91bGRlciBzdGlmZm5lc3MgdGhh
dCB3YXJyYW50ZWQgYW4gTVJJLCB3aGljaCBmb3VuZCBub3RoaW5nIG90aGVyIHRoYW4gaW5mbGFt
bWF0aW9uIHdpdGhpbiB0aGUgc2hvdWxkZXIsIHdoaWNoIHdhcyBhbHJlYWR5IGtub3duLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7V2Ugd2VyZSBnbGFkIHRoYXQgW3RoZXJlIHdlcmVdIG1pbmltYWwgY2hhbmdlcyBp
biBmb3VyIHllYXJzLCB3aGljaCBJIHRoaW5rIGZvciBhIGd1eSB0aGF0IGhhcyB0aHJvd24gZm91
ciB5ZWFycyBpcyBtaXJhY3Vsb3VzLCYjODIyMTsgSW5kaWFucyBtYW5hZ2VyIFRlcnJ5IEZyYW5j
b25hIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSYjODIxNztsbCBzcGVuZCB0aGUgbmV4dCBmZXcgZGF5cyB3aXRo
IG91ciBtZWRpY2FsIHN0YWZmIGZpZ3VyaW5nIG91dCB3aGF0IHRoZSBuZXh0IHN0ZXAgaXMgdG8g
Z2V0IGhpbSBnb2luZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBzdHJpa2VvdXRzIGhhdmUgYmVlbiB0aGVy
ZSBmb3IgU2FsYXphciwgYnV0IGhlJiM4MjE3O3Mgc3RpbGwgYmVlbiBoaXQgaGFyZC4gQW1vbmcg
c3RhcnRpbmcgcGl0Y2hlcnMgd2l0aCBhdCBsZWFzdCA1MCBpbm5pbmdzIHBpdGNoZWQgdGhpcyBz
ZWFzb24sIG9ubHkgQm9zdG9uJiM4MjE3O3MgQ2hyaXMgU2FsZSBoYXMgYSBiZXR0ZXIgSy85IHJh
dGUgKDEyLjc1KSB0aGFuIFNhbGF6YXIgKDEyLjU1KS4gQnV0IFNhbGF6YXImIzgyMTc7cyBFUkEg
aXMgYW4gdW5zaWdodGx5IDUuNDAuPC9wPjxwPldoZW4gU2FsYXphciB3YXMgbW92ZWQgdG8gdGhl
IGJ1bGxwZW4gaW4gYSB0ZW1wb3JhcnkgYXR0ZW1wdCB0byByZXNldCBoaXMgYWdncmVzc2l2ZW5l
c3MsIEZyYW5jb25hIHNhaWQgU2FsYXphciB3YXMgc2VhcmNoaW5nIGZvciBhbnN3ZXJzLiBBbHRo
b3VnaCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgbGlrZSBpdCwgU2FsYXphciBhZG1pdHRlZCBpdCB3YXMgYSBt
b3ZlIHRoYXQgbWF5IGhhdmUgYmVlbiBuZWVkZWQuPC9wPjxwPk5vdywgaGUmIzgyMTc7cyBhbHNv
IGxvb2tpbmcgZm9yIGEgY2xlYW4gYmlsbCBvZiBoZWFsdGgsIGFzIGhpcyBmcnVzdHJhdGluZyAy
MDE3IHNlYXNvbiBjb250aW51ZXMuPC9wPjxwPk91dGZpZWxkIHNoaWZ0aW5nPC9wPjxwPlRoZSBJ
bmRpYW5zIG91dGZpZWxkIGhhcyBzcGVudCBtb3N0IG9mIHRoaXMgc2Vhc29uIGZhciBmcm9tIGhl
YWx0aHkuIFR3byBvdXRmaWVsZGVycyBjdXJyZW50bHkgb24gdGhlIGRpc2FibGVkIGxpc3QgJiM4
MjEyOyBBYnJhaGFtIEFsbW9udGUgYW5kIEJyYW5kb24gR3V5ZXIgJiM4MjEyOyBhcmUgc3RpbGwg
d29ya2luZyB0aGVpciB3YXkgYmFjayBmcm9tIGluanVyaWVzLjwvcD48cD5BbG1vbnRlIHN1c3Rh
aW5lZCBhIHJpZ2h0IGJpY2VwcyBzdHJhaW4gaW4gbWlkLU1heSBhbmQgd2FzIGdpdmVuIGFuIG9y
aWdpbmFsIHRpbWV0YWJsZSBvZiAzLXRvLTUgd2Vla3MuIEd1eWVyIGhhcyBiZWVuIG9uIHRoZSBk
aXNhYmxlZCBsaXN0IHdpdGggYSBzcHJhaW5lZCBsZWZ0IHdyaXN0LiBJdCBhcHBlYXJzIEFsbW9u
dGUgaXMgYWhlYWQgb2YgR3V5ZXIgaW4gaGlzIHJlaGFiLjwvcD48cD5BbG1vbnRlIGFwcGVhcmVk
IGluIGEgcmVoYWIgYXNzaWdubWVudCB3aXRoIFRyaXBsZS1BIENvbHVtYnVzIG9uIFRodXJzZGF5
IGFuZCByZXNwb25kZWQgd2VsbC4gVGhlIEluZGlhbnMgd2FudGVkIEFsbW9udGUgdG8gdGhyb3cg
b24gdGhlIGZpZWxkIG9uIEZyaWRheSwgd2hpY2ggY291bGQgbGVhZCB0byBoaW0gYmVpbmcgYWJs
ZSB0byBwbGF5IGluIHRoZSBvdXRmaWVsZCBvdmVyIHRoZSB3ZWVrZW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
V2UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIGdldCB0aGF0IGFjY29tcGxpc2hlZCBmaXJzdCwmIzgyMjE7IEZy
YW5jb25hIHNhaWQgb2YgQWxtb250ZSBwbGF5aW5nIGluIHRoZSBmaWVsZC4gJiM4MjIwO1NvIGZh
ciwgZXZlcnl0aGluZyBoZSYjODIxNztzIGRvbmUsIGhlJiM4MjE3O3MgZmVsdCBnb29kLiBTbyB0
aGF0JiM4MjE3O3MgZ29vZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9uY2UgaGVhbHRoeSwgdGhlIEluZGlhbnMg
Y291bGQgaGF2ZSBhIGxvZ2phbSBpbiB0aGUgb3V0ZmllbGQuIE1pY2hhZWwgQnJhbnRsZXksIExv
bm5pZSBDaGlzZW5oYWxsLCBBdXN0aW4gSmFja3NvbiwgQnJhZGxleSBaaW1tZXIgYW5kIERhbmll
bCBSb2JlcnRzb24gYXJlIGN1cnJlbnRseSBvbiB0aGUgbWFqb3ItbGVhZ3VlIHJvc3Rlci4gUm9i
ZXJ0c29uIGxpa2VseSB3aWxsIGJlIGRyb3BwZWQgd2hlbiBBbG1vbnRlIGFuZC9vciBHdXllciBh
cmUgaGVhbHRoeSwgYnV0IHRoYXQgc3RpbGwgbGVhdmVzIG9uZSB0b28gbWFueSBmb3IgdGhlIDI1
LW1hbiByb3N0ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBvZGQgbWFuIG91dCBjb3VsZCBiZSBBbG1vbnRlLCB3aG8g
aGFzIGFuIG9wdGlvbiByZW1haW5pbmcsIGlmIHRoZSBJbmRpYW5zIHdhbnQgdG8ga2VlcCBaaW1t
ZXIgYXQgdGhlIG1ham9yLWxlYWd1ZSBsZXZlbC4gWmltbWVyLCB0aGUgY2x1YiYjODIxNztzIHRv
cCBwcm9zcGVjdCwgaGFzIHBsYXllZCB3ZWxsIHRodXMgZmFyLCBoaXR0aW5nIC4yNzMgd2l0aCBh
IC4zNDQgb24tYmFzZSBwZXJjZW50YWdlIGFuZCBmb3VyIGhvbWUgcnVucyBpbiAxOSBnYW1lcyB3
aXRoIHRoZSBJbmRpYW5zLjwvcD48cD5SeWFuIExld2lzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhy
ZWY9Im1haWx0bzpybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEluZGlhbnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFu
czwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0
ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFu
TGV3aXNBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.