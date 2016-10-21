All CATEGORIES
☰ Menu

Indians notebook

Indians notebook: Danny Salazar ‘ready to pitch,’ could be roster option; Trevor Bauer not concerned with injured finger

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 21, 2016 - 08:31 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians starting pitcher Danny Salazar throws during the first inning of a game against the Philadelphia Phillies, May 1, in Philadelphia. Salazar, who hasnt pitched since Sept. 9 because of tightness in his right forearm, has thrown well in recent bullpen sessions and might be able to pitch for the first time in this postseason. (AP Photo/Derik Hamilton)


MORE IN SPORTS

hallo23cutweb PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Check out these quick costume ideas for Cleveland sports fans

What to wear, what to wear, what to wear?

Cavaliers projected opening night roster - 8:26 PM
Browns vs. Bengals: Storylines - 9:45 PM
Browns predictions - 9:44 PM
Browns vs. Bengals: Keys to the Game - 9:44 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next