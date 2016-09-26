Indians notebook: Danny Salazar throws bullpen session at 75 percent; Twins close to hiring Indians’ Derek Falvey for front office

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RGV0cm9pdDogSW5kaWFucyBzdGFydGluZyBwaXRjaGVyIERhbm55IFNhbGF6YXIgcGxheWVk
IGxvbmctdG9zcyBhbmQgdGhyZXcgYSBidWxscGVuIHNlc3Npb24gb24gTW9uZGF5LCBhbm90aGVy
IHN0ZXAgaW4gaGlzIHJlaGFiIGJhY2sgZnJvbSBhIHN0cmFpbmVkIGZvcmVhcm0uIDwvcD48cD5T
YWxhemFyIHRocmV3IGFib3V0IDIwLTIzIHBpdGNoZXMsIGFsbCBmYXN0YmFsbHMsIGF0IGFib3V0
IDc1IHBlcmNlbnQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgbG9va2VkIGdvb2QsIHVzaW5nIGhpcyBsZWdz
IHdlbGwsIGJhbGwmIzgyMTc7cyBjb21pbmcgb3V0IGdvb2QsIGdvdCB0aHJvdWdoIGl0IGp1c3Qg
ZmluZSwmIzgyMjE7IHBpdGNoaW5nIGNvYWNoIE1pY2tleSBDYWxsYXdheSBzYWlkLiAmIzgyMjA7
QW5kIHdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGdvIGRheS1ieS1kYXksIHNlZSBob3cgaGUgZmVlbHMg
dG9tb3Jyb3cgYW5kIHRoZW4gZ28gZnJvbSB0aGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBnZW5lcmFs
IGhvcGUgaGFzIGJlZW4gdGhhdCBTYWxhemFyIGNvdWxkIGJlIHVzZWQgb3V0IG9mIHRoZSBidWxs
cGVuIGluIHRoZSBpbXBlbmRpbmcgQW1lcmljYW4gTGVhZ3VlIERpdmlzaW9uIFNlcmllcy4gVGhl
IEluZGlhbnMgaGF2ZSBzYWlkIHRoYXQgU2FsYXphciB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBydXNoZWQsIGFu
ZCB0aGF0IGhpcyBsb25nLXRlcm0gaGVhbHRoIHdpbGwgYmUgdGhlIHRvcCBwcmlvcml0eS4gSGUg
c3RpbGwgaGFzIHNldmVyYWwgaHVyZGxlcyB0byBjbGVhci4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIx
NztsbCBjZXJ0YWlubHkgaGF2ZSBhIGNvdXBsZSBtb3JlIGJ1bGxwZW5zLCYjODIyMTsgSW5kaWFu
cyBtYW5hZ2VyIFRlcnJ5IEZyYW5jb25hIHNhaWQuICYjODIyMDtJcyBldmVyeSBvdGhlciBkYXkg
YSBsaXR0bGUgYW1iaXRpb3VzPyBJcyBldmVyeSB0aGlyZCBkYXk/IE1pY2tleSBhbmQgW2hlYWQg
YXRobGV0aWMgdHJhaW5lciBKYW1lcyBRdWlubGFuXSBhbmQgRGFubnkgd2lsbCBzaXQgZG93biBh
bmQga2luZCBvZiBmaWd1cmUgb3V0IHRoZSBiZXN0IHdheSB0byBnbyB0aHJvdWdoIHRoZSByZXN0
IG9mIHRoZSB3ZWVrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4gdGVybXMgb2YgU2FsYXphciBhcHBlYXJpbmcg
aW4gYSByZWd1bGFyLXNlYXNvbiBnYW1lLCB3aGljaCBjb3VsZCBiZSBhIGJpdCBhbWJpdGlvdXMg
ZnJvbSBTYWxhemFyJiM4MjE3O3Mgb3JpZ2luYWwgdGltZXRhYmxlLCBDYWxsYXdheSBhZGRlZCB0
aGF0IGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGEgZ29hbCwgYnV0IGl0ICYjODIyMDt3b3VsZCBiZSBuaWNlLiYj
ODIyMTsgPC9wPjxwPlR3aW5zIGludGVyZXN0ZWQgPC9wPjxwPlBlciBtdWx0aXBsZSByZXBvcnRz
LCBJbmRpYW5zIGFzc2lzdGFudCBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIgRGVyZWsgRmFsdmV5IGlzIHRoZSBm
YXZvcml0ZSB0byBiZSBoaXJlZCBieSB0aGUgTWlubmVzb3RhIFR3aW5zIHRvIHJ1biB0aGVpciBi
YXNlYmFsbCBvcGVyYXRpb25zIGRlcGFydG1lbnQsIHBvdGVudGlhbGx5IGFzIGNsdWIgcHJlc2lk
ZW50LiA8L3A+PHA+SW5kaWFucyBwcmVzaWRlbnQgb2YgYmFzZWJhbGwgb3BlcmF0aW9ucyBDaHJp
cyBBbnRvbmV0dGkgZGVjbGluZWQgdG8gY29tbWVudCBvbiBhbm90aGVyIHRlYW0mIzgyMTc7cyBz
ZWFyY2ggZm9yIGFuIGV4ZWN1dGl2ZSB3aGlsZSBpdCYjODIxNztzIG9uZ29pbmcuIDwvcD48cD4m
IzgyMjA7V2hhdCBJIGNhbiB0ZWxsIHlvdSBpcyBhbGwgb2YgdXMgaGVyZSwgaW5jbHVkaW5nIERl
cmVrLCBhcmUgZm9jdXNlZCBvbiBoZWxwaW5nIHVzIHNlY3VyZSBhIHBvc3RzZWFzb24gYmVydGgg
YW5kIHRoZW4gaW4gdGhlIGV2ZW50IHdlIGRvIHRoYXQsIHByZXBhcmUgZm9yIHRoZSBwb3N0c2Vh
c29uLCYjODIyMTsgQW50b25ldHRpIHNhaWQuICYjODIyMDtEZXJlayBjb250aW51ZXMgdG8gaGF2
ZSBhIGh1Z2UgaW1wYWN0IG9uIG91ciBvcmdhbml6YXRpb24uIEhlJiM4MjE3O3MgYSBrZXkgbGVh
ZGVyIHRoYXQmIzgyMTc7cyBpbXBhY3RlZCBhbGwgZmFjZXRzIG9mIHdoYXQgd2UgZG8uJiM4MjIx
OzwvcD48cD5GYWx2ZXkgaXMgaW4gaGlzIG5pbnRoIHNlYXNvbiB3aXRoIHRoZSBJbmRpYW5zIGFu
ZCBmaXJzdCBhcyBhc3Npc3RhbnQgZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2VyLiBQcmlvciB0byBoaXMgY3VycmVu
dCBwb3NpdGlvbiBoZSBoYWQgc3BlbnQgZm91ciBzZWFzb25zIGFzIGRpcmVjdG9yIG9mIGJhc2Vi
YWxsIG9wZXJhdGlvbnMuIDwvcD48cD5Dby1wbGF5ZXIgb2Ygd2VlazwvcD48cD5DYXJsb3MgU2Fu
dGFuYSBvbiBNb25kYXkgd2FzIG5hbWVkIHRoZSBBbWVyaWNhbiBMZWFndWUmIzgyMTc7cyBDby1Q
bGF5ZXIgb2YgdGhlIFdlZWssIGFsb25nIHdpdGggRGV0cm9pdCBUaWdlcnMgb3V0ZmllbGRlciBK
dXN0aW4gVXB0b24uIDwvcD48cD5TYW50YW5hIGhpdCAuNDU4ICgxMS1mb3ItMjQpIHdpdGggdHdv
IGhvbWUgcnVucywgdGhyZWUgZG91YmxlcyBhbmQgc2l4IFJCSSBpbiBzaXggZ2FtZXMuIEhlIGZp
bmlzaGVkIHRoZSB3ZWVrIHRpZWQgZm9yIHRoaXJkIGluIHRoZSBBTCB3aXRoIDIwIHRvdGFsIGJh
c2VzLiBJdCYjODIxNztzIGhpcyBzZWNvbmQgY2FyZWVyIEFMIFBsYXllciBvZiB0aGUgV2VlayBB
d2FyZCwgdGhlIGZpcnN0IGNvbWluZyBvbiBKdWx5IDI3LCAyMDE0LjwvcD48cD5SeWFuIExld2lz
IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb20iPnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEluZGlhbnMg
YmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnMiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj53d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFuczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8
YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayBhdCBo
dHRwczovLzxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.