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Indians notebook: Danny Salazar throws from 60 feet; possible involvement in ALDS unclear

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: September 20, 2016 - 08:24 PM | Updated: September 21, 2016 - 09:05 AM
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Cleveland Indians Danny Salazar delivers to the Cincinnati Reds Zack Cozart during the first inning of a game, May 17 in Cleveland. (AP Photo/Phil Long)

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