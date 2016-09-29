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Indians notebook: Danny Salazar to ditch third pitch for postseason bullpen role

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: September 29, 2016 - 03:22 PM | Updated: September 30, 2016 - 07:23 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Danny Salazar delivers in the first inning of a game against the Baltimore Orioles, May 28, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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