All CATEGORIES
☰ Menu

Indians notebook

Indians notebook: Danny Salazar will not be on ALDS roster, will be sent to Arizona; Terry Francona-Red Sox connection muted

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 4, 2016 - 08:54 PM

MORE IN SPORTS

tribe05cut_1 Ron Schwane - AP
Indians’ battle-tested bullpen ready for October stakes, playoff baseball - 11:02 PM

CLEVELAND: As the Indians scratched and clawed their way through September following a rash of injuries to the starting rotation, it’s been the bullpen that picked up the extra innings, as well as the slack.

cavs05cut_01
After long summer of basketball, Kyrie Irving will sit out Cavaliers’ preseason opener - 11:02 PM
zfoot05cut_02
University of Akron football: Zips face uncertainty at quarterback heading into game against Miami - 11:02 PM
marla05cut_2
Marla Ridenour: Following Omar Vizquel’s model, Rajai Davis ignites Indians’ aggressive base-running mindset - 11:02 PM
Indians notebook: Danny Salazar will not be on ALDS roster, will be sent to Arizona; Terry Francona-Red Sox connection muted - 11:01 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next