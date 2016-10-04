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Indians notebook

Indians notebook: Danny Salazar will not be on ALDS roster, will be sent to Arizona; Terry Francona-Red Sox connection muted

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 4, 2016 - 08:54 PM

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