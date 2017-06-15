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Indians notebook: Edwin Encarnacion finding ‘ferocious’ self; Francisco Lindor mired in slump

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 15, 2017 - 05:31 PM | Updated: June 16, 2017 - 08:46 AM

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