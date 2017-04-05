All CATEGORIES
☰ Menu

Indians notebook

Indians notebook: Former Indians first baseman Mike Napoli has ‘tough’ reunion in Texas; Michael Brantley plan takes shape

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 5, 2017 - 09:30 PM | Updated: April 6, 2017 - 09:03 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Jose Ramirez (11) is tagged out by Texas Rangers first baseman Mike Napoli in the fourth inning Wednesday in Arlington, Texas. The Indians Carlos Santana and Francisco Lindor scored on a single by Ramirez, who was thrown out trying to advance to second. (AP Photo/Tony Gutierrez)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

2017 NFL Draft: Browns got close look at Cal quarterback Davis Webb’s obsession with football that coaches rave about - 3:47 PM

Jake Spavital heard about the legend of Davis Webb — the quarterback who grew up a coach’s son in suburban Dallas and developed an obsessive work ethic — but thought, “I’ll believe it when I see it.”

cavs08web
Hawks 114, Cavaliers 100: Cavs’ malaise returns as short-handed Hawks pull off a stunner
Cavaliers notebook: Coach Tyronn Lue to play LeBron James, Kyrie Irving until Cavs wrap up top seed in East
masters08cut_01
The Masters: Rickie Fowler joins four-way tie at the top
zmen08cut_01
University of Akron basketball: UA comfortable with how new coach John Groce has handled off-the-court issues
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next