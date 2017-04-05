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Indians notebook: Former Indians first baseman Mike Napoli has ‘tough’ reunion in Texas; Michael Brantley plan takes shape

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 5, 2017 - 09:30 PM | Updated: April 6, 2017 - 09:03 AM
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Cleveland Indians' Jose Ramirez (11) is tagged out by Texas Rangers first baseman Mike Napoli in the fourth inning Wednesday in Arlington, Texas. The Indians Carlos Santana and Francisco Lindor scored on a single by Ramirez, who was thrown out trying to advance to second. (AP Photo/Tony Gutierrez)

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