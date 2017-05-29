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Indians notebook

Indians notebook: Former Indians outfielder Rajai Davis presented with ALCS championship ring, remembers World Series Game 7 home run

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 29, 2017 - 06:23 PM | Updated: May 30, 2017 - 09:44 AM
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Cleveland Indians manager Terry Francona (left) gives Oakland Athletics' Rajai Davis his 2016 American League championship ring before the game between the Oakland Athletics and the Cleveland Indians, Monday in Cleveland. Davis returned to Progressive Field for the first time since Game 7 of the World Series when he hit a two-run homer off Cubs relief ace Aroldis Chapman in the eighth inning that tied the game. (AP Photo/Tony Dejak)

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