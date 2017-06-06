Indians notebook: Francisco Lindor remains first in All-Star voting; Danny Salazar placed on disabled list

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgSW5kaWFucyBjb250aW51ZSB0byBiZSB3ZWxsLXJlcHJlc2VudGVk
IGluIGZhbiB2b3RpbmcgZm9yIHRoZSAyMDE3IEFsbC1TdGFyIEdhbWUuIDwvcD48cD5GcmFuY2lz
Y28gTGluZG9yIGhhcyBtYWludGFpbmVkIGhpcyBjb21mb3J0YWJsZSBsZWFkIGFtb25nIEFtZXJp
Y2FuIExlYWd1ZSBzaG9ydHN0b3BzLCBsZWFkaW5nIGhpcyBwb3NpdGlvbiB3aXRoIDg0MiwxNjYg
dm90ZXMuIExpbmRvciBpcyBmb3VydGggaW4gdG90YWwgdm90ZXMgaW4gdGhlIEFtZXJpY2FuIExl
YWd1ZSwgdHJhaWxpbmcgTmV3IFlvcmsgWWFua2VlcyBvdXRmaWVsZGVyIEFhcm9uIEp1ZGdlLCBM
b3MgQW5nZWxlcyBBbmdlbHMgb3V0ZmllbGRlciBNaWtlIFRyb3V0IGFuZCBIb3VzdG9uIEFzdHJv
cyBzZWNvbmQgYmFzZW1hbiBKb3NlIEFsdHV2ZS48L3A+PHA+Sm9zZSBSYW1pcmV6IGFuZCBNaWNo
YWVsIEJyYW50bGV5IGVhY2ggbW92ZWQgdXAgYSBzcG90IGluIHRoZWlyIHJlc3BlY3RpdmUgcG9z
aXRpb25zIGZyb20gbGFzdCB3ZWVrLiBSYW1pcmV6IGlzIG5vdyBzZWNvbmQgYW1vbmcgdGhpcmQg
YmFzZW1lbiB3aXRoIDU0MSwwNDAgdm90ZXMsIHBhc3NpbmcgQmFsdGltb3JlIE9yaW9sZXMgc3Rh
ciBNYW5ueSBNYWNoYWRvLiBUaGUgTWlubmVzb3RhIFR3aW5zJiM4MjE3OyBNaWd1ZWwgU2FubyBo
YXMgdGFrZW4gb3ZlciB0aGUgTm8uIDEgc3BvdCB3aXRoIDYzOSw5NTIgdm90ZXMuPC9wPjxwPkJy
YW50bGV5IGlzIG5vdyB0aGlyZCBhbW9uZyBvdXRmaWVsZGVycywgd2hpY2ggd291bGQgZ2l2ZSBo
aW0gYSBzdGFydGluZyBzcG90IG9uIHRoZSBBbGwtU3RhciB0ZWFtLiBIZSYjODIxNztzIG5vdyB1
cCB0byA1NTQsNjIwIHZvdGVzLCB3aGljaCBtaWdodCBwdXQgaGltIGluIHNlY29uZCBwbGFjZSB3
aXRoIFRyb3V0IHF1ZXN0aW9uYWJsZSBmb3IgdGhlIEFsbC1TdGFyIEdhbWUgYWZ0ZXIgdW5kZXJn
b2luZyB0aHVtYiBzdXJnZXJ5LiA8L3A+PHA+Rmlyc3QgYmFzZW1hbiBDYXJsb3MgU2FudGFuYSAo
dGhpcmQsIDQyMCwzMzYgdm90ZXMpLCBzZWNvbmQgYmFzZW1hbiBKYXNvbiBLaXBuaXMgKHRoaXJk
LCA0MDIsMjI4IHZvdGVzKSBhbmQgY2F0Y2hlciBZYW4gR29tZXMgKGZpZnRoLCAzODEsMTc4IHZv
dGVzKSBhbGwgaGVsZCB0aGVpciByYW5rcyBpbiB0aGVpciByZXNwZWN0aXZlIHBvc2l0aW9ucy48
L3A+PHA+RWR3aW4gRW5jYXJuYWNpb24sIG1lYW53aGlsZSwgZHJvcHBlZCB0byB0aGlyZCBhbW9u
ZyBkZXNpZ25hdGVkIGhpdHRlcnMgd2l0aCA0NDcsMjc1IHZvdGVzLiBPdXRmaWVsZGVycyBMb25u
aWUgQ2hpc2VuaGFsbCAoMTB0aCwgMzQ4LDgxNiB2b3RlcykgYW5kIEFicmFoYW0gQWxtb250ZSAo
MTN0aCAzMDIsNDAyIHZvdGVzKSBhbHNvIGRyb3BwZWQuIDwvcD48cD5TYWxhemFyIG9uIGRpc2Fi
bGVkIGxpc3Q8L3A+PHA+SW5kaWFucyBwaXRjaGVyIERhbm55IFNhbGF6YXIgd2FzIHBsYWNlZCBv
biB0aGUgMTAtZGF5IGRpc2FibGVkIGxpc3QgVHVlc2RheSB3aXRoIHJpZ2h0IHNob3VsZGVyIHNv
cmVuZXNzLiBIZSBoYWQgcmVjZW50bHkgYmVlbiBwbGFjZWQgaW4gdGhlIGJ1bGxwZW4gdG8gd29y
ayBvdXQgc29tZSBpc3N1ZXMgYWZ0ZXIgYSByb3VnaCBzdGFydCB0byB0aGUgc2Vhc29uLiBTYWxh
emFyIGlzIDMtNSB3aXRoIGEgNS40MCBFUkEgYW5kIDc3IHN0cmlrZW91dHMgaW4gNTUgaW5uaW5n
cyBwaXRjaGVkLiBObyB0aW1ldGFibGUgaGFzIHlldCBiZWVuIGdpdmVuIGZvciBoaXMgcmV0dXJu
LiA8L3A+PHA+U2FsYXphciYjODIxNztzIHBsYWNlbWVudCBvbiB0aGUgREwgYWxsb3dzIHJvb20g
Zm9yIENoaXNlbmhhbGwgdG8gYmUgYWN0aXZhdGVkIGZyb20gdGhlIHNldmVuLWRheSBjb25jdXNz
aW9uIGRpc2FibGVkIGxpc3QuIENoaXNlbmhhbGwgd2FzIHBsYWNlZCBvbiB0aGUgREwgb24gTWF5
IDcgYW5kIGFwcGVhcmVkIGluIHR3byByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50cyBmb3IgdGhlIFJ1YmJlckR1
Y2tzLiBIZSYjODIxNztzIGhpdHRpbmcgLjI2MSB3aXRoIHNpeCBob21lIHJ1bnMgYW5kIDIyIFJC
SS4gPC9wPjxwPkluZGlhbnMgbWFpbGJhZyA8L3A+PHA+SGF2ZSBhIHF1ZXN0aW9uIHlvdSYjODIx
NztkIGxpa2UgdG8gc2VlIGFuc3dlcmVkIGluIGFuIHVwY29taW5nIEluZGlhbnMgbWFpbGJhZz8g
WW91IGNhbiBzdWJtaXQgeW91ciBxdWVzdGlvbiB2aWEgVHdpdHRlciB0bzxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtS
eWFuTGV3aXNBQkombmJzcDs8L2E+IG9yIHZpYSBlbWFpbCB0byA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmxl
d2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+
LiBQbGVhc2UgaW5jbHVkZSB5b3VyIHF1ZXN0aW9uLCBmaXJzdCBuYW1lIGFuZCBob21lIHRvd24u
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.