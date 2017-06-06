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Indians notebook: Francisco Lindor remains first in All-Star voting; Danny Salazar placed on disabled list

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 6, 2017 - 06:46 PM | Updated: June 7, 2017 - 08:52 AM

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