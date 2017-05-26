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Indians notebook

Indians notebook: Frank Robinson statue to be unveiled Saturday; Austin Jackson activated from DL

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 26, 2017 - 09:14 PM
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Cleveland Indians Manager Frank Robinson is in pensive mood during early innings of a game on June 24, 1976 with the New York Yankees. (AP Photo)

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