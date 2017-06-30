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Indians notebook: Friday game against Tigers postponed, will be made up with Sept. 1 doubleheader; left-hander Ryan Merritt to be 26th man Saturday

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 30, 2017 - 08:08 PM

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