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Indians notebook: Friday game against Tigers postponed, will be made up with Sept. 1 doubleheader; left-hander Ryan Merritt to be 26th man Saturday

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 30, 2017 - 08:08 PM
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Jacob Salamon (left) and his brother Jeremiah sit in their seats in a steady rain after it was announced that a game between the Detroit Tigers and the Cleveland Indians was postponed, Friday in Detroit. The brothers had traveled from Austin, Texas, with their family to watch the Tigers. (AP Photo/Lon Horwedel)

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