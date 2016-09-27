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Indians notebook: Indians awaiting results on Corey Kluber’s right groin; rotation for rest of week shuffled

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: September 27, 2016 - 08:20 PM
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Cleveland Indians pitcher Corey Kluber throws against the Detroit Tigers during the first inning Monday in Detroit. (AP Photo/Paul Sancya)


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