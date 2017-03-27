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Indians notebook

Indians notebook: Indians leaning toward Carlos Carrasco opening season in rotation; Josh Tomlin slated as No. 4 starter

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 27, 2017 - 08:50 PM | Updated: March 28, 2017 - 07:19 AM
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Cleveland Indians pitcher Carlos Carrasco warms up at the Indians baseball spring training facility in Feb. 2017, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

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