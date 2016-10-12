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Indians notebook: Indians set ALCS rotation, with Corey Kluber going in Game 1, Mike Clevinger possible for Game 4

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 12, 2016 - 06:52 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Mike Clevinger delivers against the Houston Astros during the first inning of a game Sept. 5, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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