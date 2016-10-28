Indians notebook: Indians stay true to aggressive mantra in World Series; Terry Francona disagrees with different rules

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0hJQ0FHTzogSW5kaWFucyBtYW5hZ2VyIFRlcnJ5IEZyYW5jb25hIGRvZXNuJiM4MjE3O3Qg
bGlrZSB0byBsb29rIGFoZWFkLiBIZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGxpa2UgdG8gdGFsayBpbiBoeXBv
dGhldGljYWxzLiBIZSB3YW50cyB0byBsb29rIGF0IGV2ZXJ5IHNpdHVhdGlvbiBhcyBpdCBjb21l
cywgdGFraW5nIGl0IG9uZSB0YXNrIGF0IGEgdGltZS4gSXQmIzgyMTc7cyB0aGUgb25seSBwcm9k
dWN0aXZlIHdheSB0byBhc3Nlc3MgbW9zdCBzaXR1YXRpb25zLiA8L3A+PHA+RnJhbmNvbmEgd2Fz
IGFza2VkIGFib3V0IHNvbWUgb2YgaGlzIHBvc3RzZWFzb24gcGhpbG9zb3BoaWVzIGJhY2sgaW4g
U2VwdGVtYmVyLCBiZWZvcmUgdGhlIEluZGlhbnMgaGFkIGNsaW5jaGVkIHRoZWlyIGRpdmlzaW9u
LiBJdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgYSBzdXJwcmlzZSB0aGF0IGhlIHJlZnVzZWQgdG8gdGFsayBhdCBs
ZW5ndGggYWJvdXQgdGhlbSBiZWZvcmUgdGhlIEluZGlhbnMgaGFkIHB1bmNoZWQgdGhlaXIgdGlj
a2V0IHRvIE9jdG9iZXIgYmFzZWJhbGwuIEJ1dCBGcmFuY29uYSBkaWQgb2ZmZXIgb25lIG1hbnRy
YSB0aGF0IGhhc24mIzgyMTc7dCBldmVyIGNoYW5nZWQ6IHdoZW4gaGUmIzgyMTc7cyBpbiBhIHNl
cmllcywgdGhlIG9iamVjdCBpc24mIzgyMTc7dCB0byBwbGF5IGl0IHNhZmUgYW5kIGp1c3QgdHJ5
IHRvIGV4dGVuZCBhIHNlcmllcyBvciBrZWVwIGl0IGNsb3NlOyBpdCYjODIxNztzIHRvIHdpbiBp
dC4gPC9wPjxwPkZyYW5jb25hIGhhcyBzdHVjayB0byB0aGF0IHRoaW5raW5nIHRoaXMgcG9zdHNl
YXNvbiwgYW5kIGNlcnRhaW5seSBpbiB0aGlzIFdvcmxkIFNlcmllcy4gSGUmIzgyMTc7cyB3YXN0
ZWQgbm8gdGltZSBpbiBicmluZ2luZyBpbiBBbmRyZXcgTWlsbGVyIHdoZW4gdGhlIEluZGlhbnMg
aGF2ZSBoZWxkIGEgbGVhZCwgd2hpY2ggaGFzIHBvaW50ZWQgdG93YXJkIHRoZSBuZXdlciBsaW5l
IG9mIHRoaW5raW5nIGFyb3VuZCBiYXNlYmFsbCBpbnN0ZWFkIG9mIHdhaXRpbmcgdW50aWwgdGhl
IG5pbnRoIHRvIHVzZSBhIHRlYW0mIzgyMTc7cyBiZXN0IHJlbGllZiBwaXRjaGVyLiA8L3A+PHA+
T24gRnJpZGF5IG5pZ2h0LCBoZSBwdXQgQ2FybG9zIFNhbnRhbmEgaW4gbGVmdCBmaWVsZCB0byB0
cnkgdG8ga2VlcCBoaXMgYmF0IGluIHRoZSBsaW5ldXAuIEhlIHdhcyBhIGJpdCBuZXJ2b3VzIGFi
b3V0IHRoZSBtb3ZlLiBCdXQgYmV5b25kIGp1c3QgYmFzZWJhbGwgdGhpbmtpbmcsIGhlIGRpZG4m
IzgyMTc7dCB3YW50IHRvIGNvbWUgYWxsIHRoZSB3YXkgdG8gdGhlIFdvcmxkIFNlcmllcyB0byBo
b2xkIGJhY2suIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgZGlkbiYjODIxNzt0IHNob3cgdXAgdG8ga2VlcCB0
aGUgZ2FtZSBjbG9zZSwmIzgyMjE7IEZyYW5jb25hIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSB0
cnlpbmcgdG8gd2luLiBJIHRoaW5rIEkgc2FpZCBbdGhlIG90aGVyIGRheV0gdGhhdCB3ZSBtaWdo
dCBoYXZlIHRvIGJlIGEgbGl0dGxlIGJpdCBbY3JlYXRpdmVdLiAmIzgyMzA7IEkgdGhpbmsgd2hl
biBpdCYjODIxNztzIGFsbCBzYWlkIGFuZCBkb25lLCBpZiB3ZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBs
b3NlLCBJJiM4MjE3O2QgcmF0aGVyIGRvIGl0IGtub3dpbmcgSSBkaWRuJiM4MjE3O3QgW3d1c3Nd
IG91dC4gV2UgZGlkbiYjODIxNzt0IGNvbWUgYWxsIHRoaXMgd2F5IHRvIHBsYXkgaXQgc2FmZS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkFMIHRvIE5MIDwvcD48cD5UaGUgZGVzaWduYXRlZC1oaXR0ZXIgcnVsZSBo
YXMgYmVlbiBvbmUgb2YgdGhlIG1vcmUgdGFsa2VkLWFib3V0IHN1YmplY3RzIGFyb3VuZCBiYXNl
YmFsbCBmb3IgcXVpdGUgc29tZSB0aW1lLCBhbmQgd2hldGhlciBpdCBzaG91bGQgZXhpc3QgaW4g
ZWl0aGVyIGxlYWd1ZSwgYm90aCwgb3IganVzdCBvbmUgbGlrZSB0aGUgY3VycmVudCBzZXR1cC4g
PC9wPjxwPkZyYW5jb25hIHdpc2hlcyB0aGUgQW1lcmljYW4gTGVhZ3VlIHJlcHJlc2VudGF0aXZl
IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgdG8gY2hhbmdlIGhvdyB0aGV5IGNhbiBtYWtlIG91dCB0aGVp
ciBsaW5ldXAgaW4gdGhlIFdvcmxkIFNlcmllcyBhZnRlciBzaXgtcGx1cyBtb250aHMgb2Ygb3Bl
cmF0aW5nIHVuZGVyIG9uZSBzZXQgb2YgcnVsZXMuIFRoZSBBTCB0ZWFtIGxvc2VzIHRoZSBESCBh
bmQgYWxzbyBoYXMgdG8gc2VuZCBpdHMgcGl0Y2hlcnMgdG8gYmF0IHdoZW4gcGxheWluZyBpbiB0
aGUgTmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlIHBhcmsuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGV5JiM4MjE3
O3ZlIGRvbmUgc28gbWFueSByZWFsbHkgZ29vZCB0aGluZ3MsIGFuZCBJIGtub3cgW2NvbW1pc3Np
b25lciBlbWVyaXR1cyBCdWQgU2VsaWddIGlzIGEgbG90IHJlc3BvbnNpYmxlLCB0aGlzIHdvdWxk
IGJlIHRoZSBvbmUgd2hlcmUgSSBkaXNhZ3JlZSwmIzgyMjE7IEZyYW5jb25hIHNhaWQuICYjODIy
MDtJIGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIGl0IG1ha2VzIGl0IGEgYmFkIGdhbWUsIHRoaW5ncyBsaWtl
IHRoYXQuIEkganVzdCBkb24mIzgyMTc7dCBuZWNlc3NhcmlseSBhZ3JlZSB3aXRoIHRoaXMuIEkg
anVzdCB0aGluayB5b3Ugc2V0IHlvdXIgdGVhbSB1cCB0aGUgd2F5IHlvdSBzZXQgaXQgdXAgYW5k
IHRoZW4geW91IGdldCB0byB0aGUgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQgZ2FtZXMgYW5kIHlvdSYjODIxNzty
ZSBkb2luZyBzb21ldGhpbmcgZGlmZmVyZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Sm9zaCBUb21saW4gbWln
aHQgYmUgdGhlIGV4Y2VwdGlvbiAmIzgyMTI7IGhlIGxpa2VzIGJhdHRpbmcgYW5kIGhhZCBzdWNj
ZXNzIGVhcmxpZXIgaW4gdGhlIHllYXIgaW4gQ2luY2lubmF0aS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGVu
am95IGhpdHRpbmcuIEkgZW5qb3kgdHJ5aW5nIHRvIGJlIGEgYmFsbHBsYXllciwmIzgyMjE7IHNh
aWQgVG9tbGluLCB3aG8gcGxheWVkIHRoZSBpbmZpZWxkIGluIGNvbGxlZ2UuICYjODIyMDtJdCYj
ODIxNztzIGZ1biB3aGVuIHlvdSYjODIxNztyZSBpbiB0aGUgTmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlIGFuZCB5
b3UgZW5qb3kgZXZlcnl0aGluZyB0aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgb24uIFlvdSBhY3R1YWxseSBn
ZXQgdG8gZ28gb3V0IHRoZXJlIGFuZCB0cnkgdG8gaW1wYWN0IHRoZSBnYW1lIG9uIGJvdGggc2lk
ZXMgb2YgdGhlIGJhbGwsIGl0JiM4MjE3O3MgZnVuIHRvIG1lLiBJIHRoaW5rIHdlIGFsbCB0YWtl
IGEgbGl0dGxlIGJpdCBvZiBwcmlkZSBpbiB0cnlpbmcgdG8gZ2V0IGJ1bnRzIGRvd24gYW5kIG1v
dmUgdXAgcnVubmVycyBhbmQgcHV0IHVwIGRlY2VudCBhdC1iYXRzLCBldmVuIGlmIGl0JiM4MjE3
O3MgYSBzdHJpa2VvdXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFucyB3aWxsIGhhdmUgYW4gaW50
ZXJlc3Rpbmcgc2NlbmFyaW8gZm9yIEdhbWUgNSwgd2hlbiBUcmV2b3IgQmF1ZXIgYW5kIGhpcyBz
dGl0Y2hlZC11cCBwaW5raWUgd2lsbCBoYXZlIHRvIGdvIHRvIHRoZSBwbGF0ZS4gVGhlIEluZGlh
bnMgYXJlIHN0aWxsIHVuc3VyZSBvZiB3aGF0IGhlJiM4MjE3O2xsIGJlIGFibGUgdG8gZG8sIGlm
IGFueXRoaW5nLiA8L3A+PHA+QmVuY2ggY29hY2ggQnJhZCBNaWxscyBsaWtlcyB0aGUgTmF0aW9u
YWwgTGVhZ3VlIHJ1bGVzIHRoYXQgaGFya2VuIGJhY2sgdG8gdGhlIGdhbWUmIzgyMTc7cyBlYXJs
eSBkYXlzLiBCdXQgdGhlIGRpZmZlcmVuY2UgYmV0d2VlbiBsZWFndWVzIGNyZWF0ZXMgc29tZSBw
cm9ibGVtcy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIGFsd2F5cyBsaWtlZCB0aGUgTmF0aW9u
YWwgTGVhZ3VlIHdheSBvZiBkb2luZyB0aGluZ3MsJiM4MjIxOyBNaWxscyBzYWlkLiAmIzgyMjA7
VGhhdCYjODIxNztzIGp1c3QgaG93IEkgYW0sIEkgd2FzIGFsd2F5cyByYWlzZWQgaW4gdGhlIE5h
dGlvbmFsIExlYWd1ZSwgYmVpbmcgYSBwbGF5ZXIgdGhlcmUsIEkgbWFuYWdlZCBpbiB0aGUgTmF0
aW9uYWwgTGVhZ3VlLiBJIGtpbmQgb2YgbGlrZSB0aGUgd2F5IGFsbCB0aGUgcXVpcmtzIGdvLiBC
dXQgSSBkZWZpbml0ZWx5IHNlZSBob3cgd2hlbiB5b3UmIzgyMTc7cmUgdXNlZCB0byBwbGF5aW5n
IG9uZSB3YXkgYW5kIG5vdyBhbGwgb2YgYSBzdWRkZW4geW91IGhhdmUgdG8gc2hpZnQgdG8gYW5v
dGhlciB3YXksIEkgdG90YWxseSBnZXQgdGhhdCBhbmQgSSYjODIxNzttIG9uIGJvYXJkIHdpdGgg
dGhhdCB0cmFpbiBvZiB0aG91Z2h0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UnlhbiBMZXdpcyBjYW4gYmUgcmVh
Y2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ybGV3
aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.