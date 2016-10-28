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Indians notebook: Indians stay true to aggressive mantra in World Series; Terry Francona disagrees with different rules

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 28, 2016 - 08:20 PM | Updated: October 29, 2016 - 11:48 AM
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Cleveland Indians' Josh Tomlin reacts after striking out during the third inning of Game 3 of the Major League Baseball World Series against the Chicago Cubs Friday in Chicago. (AP Photo/David J. Phillip)

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